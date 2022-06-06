Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bolu'da yoldan çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bolu'da yoldan çıkarak yamaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 77 ABL 345 plakalı otomobil, Yedigöller Milli Parkı kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sevgi K. (26), Cumali H. (35), Sevdanur H. (28), Zümra Su H. (5) ve bir bebek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tedavilerin ardından yaralılar taburcu edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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