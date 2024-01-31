Bolu'da Yakalanan Yediuyur Kış Uykusuna Hazırlanıyor

Bolu'da üniversitenin idari binasında yakalanan nesli koruma altındaki yediuyur, kış uykusuna yatabilmesi için ağaç kavuğunda hazırlanan yuvaya bırakıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) idari birimlerinin bulunduğu binada duvar boşlukları ve dolaplardan gelen sesleri araştıran çalışanlar, burada fareye benzeyen bir hayvanın yaşadığını belirledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu kafes kapanlarla yakalanan yavru kemirgenin, nesli koruma altında bulunan yediuyur (Glis glis) olduğu tespit edildi.

BAİBÜ Ziraat Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Gözütok tarafından ormanlık alana götürülen hayvan, kış uykusuna yatması için ağaç kavuğunda hazırlanan yere bırakıldı.

Koruma statüsünde "asgari endişe" kategorisinde bulunuyor

Serdar Gözütok, AA muhabirine, binanın içinde yakalanan yavru yediuyurun, sıcak ortamda bulunduğu için kış uykusuna yatma ihtiyacı hissetmediğini söyledi.

Yediuyurların, Avrupa kıtası, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kafkasya'da yaşayan tür olduğunu aktaran Gözütok, "Uluslararası Doğu Koruma Birliğinin koruma statüsünde 'asgari endişe' kategorisinde bulunuyor. Bu tür, insanla ortak yaşama yakın ve uygun olduğu için binalarımızda bulunabiliyor. Özellikle Bolu gibi doğası zengin ilimizde bunlara çok rastlıyoruz." diye konuştu.

Gözütok, ormanlık alanda bulunan kampüsün bu hayvanların habitatına uygun olduğuna değindi.

Yediuyuru doğal yaşam alanına bıraktıklarını kaydeden Gözütok, "Bu tür hayvanların bizle ortak yaşam içerisinde bulunduğunu anlatıp bunların korunması gerektiği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gözütok, yediuyurların kış uykusuna yatan türlerden olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Şu anda uyumamasını küresel ısınmaya bağlamak herkesin kolayına gelen durum ama bununla ilgili bilimsel çalışma yapmadığımız için böyle bir şey diyemeyiz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğunu görüyoruz. Bu hayvanın şanssızlığı ise bina içerisinde olması. Bu cinsin üyeleri normal şartlarda kış uykusuna yatarlar. Avrupa'da bunun 10-11 aya kadar çıktığı belirlenmiş. Bizde de 4-5 aylık bir süresi var."

Yavruyu, kış uykusunu rahat geçirebileceği uygun alana yerleştirdiklerini belirten Gözütok, bu sayede yediuyurun gelecek sezonu daha aktif geçirebileceğini sözlerine ekledi.