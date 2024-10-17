Bolu'da Yağmur Nedeniyle Kaza: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bolu'da, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, otomobiliyle spor salonunun demir kapısına çarpmasının güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin kayarak spor salonunun demir kapısına çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Otomobilin metrelerce kayarak kapıya çarptığı anlar, görüntülere yansıdı.