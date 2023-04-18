Bolu'da yağan dolu nedeniyle beyaz örtü oluştu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur yağışı dolu yağışına döndü, bölgeyi etkisi altına aldı. Bölgede etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Bolu'nun doğusunda yer alan ve tarihi güzellikleriyle ünlü bir Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı daha sonra dolu yağışına dönerek yeşil alanlarda beyaz örtü oluşturdu.

Öte yandan Bolu'nun Göynük ilçesinde de aniden bastıran yağmur nedeniyle, bölgede su baskınlarına neden oldu.