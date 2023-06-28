Bolu'da vatandaşların Kurban Bayramı heyecanı

Bolu'da camileri doldurarak bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra kurbanlıkların kesimi için mezbahaların yolunu tuttu. Kurban Bayramı namazı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de sabahın erken saatlerinde kılındı. Vatandaşlar sabah erken saatlerde bayram namazı kılmak için camiye akın etti. Bayram namazını kılan vatandaşlar, bayramlaştıktan sonra kurban kesimine geçti. İlçede bulunan özel ve belediyeye ait mezbahalarda vatandaşlar sıra numarası ile büyükbaş hayvanlarını kesimini sürdürüyor. Bayram boyunca kurbanlıkların kesimleri devam edecek.