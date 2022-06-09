Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma yürütüldü. Uygulama sırasında durdurulan araçta ve sürücü Şerafettin E'nin (50) üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bolu Güncel Haberler

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