Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, binlerce araç kontrol edildi ve birçok asayiş olayı takibe alındı. 3 milyon lira ceza kesilirken, kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Nisan'da yapılan 1239 uygulamada, 21 bin 225 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, periyodik muayene ve zorunlu mali sigortası bulunmamak ihlalleri nedeniyle 683 sürücü ve araca toplamda 3 milyon 416 bin 753 lira ceza uygulandı, 126 araç trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca, 196 asayiş olayında 71 şüpheliyi yakaladı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 430 paket kaçak sigara, 19 bin 200 adet makaron, 50 adet nargile türünü, 15 bin 250 dolu makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaron dolum makinesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 112 adet mermi ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen 12 operasyonda 17 şüpheliye işlem yapıldı, 59,16 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.