Bolu'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan İ.Ö. (26) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU