Bolu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.