Bolu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram eroin, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.