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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelerle birlikte tutuklanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 35,43 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, çok miktarda kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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