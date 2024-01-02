Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Bolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda evde bulunan uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bolu'da evinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 134 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 904 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı E.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.