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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Otomobille Kaçan Şüpheliler Yakalandı

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Bolu'da Anadolu Otoyolu çıkışındaki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, takip sırasında ekip otosuna çarpınca yakalandı. Şüphelilerin attıkları paketlerden uyuşturucu çıktı.

BOLU'da Anadolu Otoyolu çıkışındaki kontrol noktasında, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan E.D. ve D.K., takip sırasında önlerini kesen ekip otosuna çarpınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken otomobilin camından attıkları paketlerden uyuşturucu çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Otoyol çıkışındaki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu 14 ACU 038 plakalı otomobil, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Otoyoldan çıkarak Kürkçüler köyü mevkiine doğru kaçan şüpheliler, camdan yola poşetler fırlattı. Şüpheliler, takip sırasında önünü kesen ekip otosuna çarpınca yakalandı. İki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçtıkları sırada yola attıkları paketlerin içerisinden de uyuşturucu maddeler çıktı. Gözaltına alınan E.D. ve D.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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