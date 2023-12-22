Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda afyon sakızı ve metamfetamin ele geçirildi.

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı ile 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.R ve A.M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, R.R.'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.M.T., ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ???????cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bolu Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title