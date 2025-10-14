Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan araçlarda 146 gram sentetik uyuşturucu ve 18 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Araçlarda 146 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı, 200 mililitre aseton ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel