Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan araçlarda 146 gram sentetik uyuşturucu ve 18 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Araçlarda 146 gram sentetik uyuşturucu, 18 sentetik ecza hapı, 200 mililitre aseton ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
