Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Bolu'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İki farklı adrese operasyon yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, bir aracın vites konsolu boşluğuna zulalanmış 74,38 gram sentetik uyuşturucu, 47,02 gram sentetik kannabinoid, kırık vaziyette ekstasy, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.