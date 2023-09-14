Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

BOLU'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ile yakalanan 2 şüphelinin verdiği ifadenin ardından, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ö.Ç.(37) ve M.G.'nin (38) içinde bulunduğu araçta gizli bölümlere saklanmış 5 kilo 59 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklandı. Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda polis soruşturmayı genişletti. Ekipler, uyuşturucu organizasyonunun Diyarbakır sorumluları M.A.(39) ve S.E (27) ile İstanbul'da uyuşturucu maddeleri teslim alacak olan H.M.'yi (27) yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bolu Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 198 gram kubar esrar, pres ve vakum makinesi ile elektronik terazi ele geçirildi. Şüphelilerden H.M. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ve S.E. tutuklandı.