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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 176,59 gram eroin ile 2 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 176,59 gram eroin ile 2 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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