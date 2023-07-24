Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 176,59 gram eroin ile 2 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.