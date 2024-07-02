Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bolu'da polis kontrolünden kaçtıkları otomobilin evin duvarına çarpması sonucu yakalanan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yaptığı uygulama sırasında şüpheli görülen araç sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayınca polis tarafından takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında Çivril Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Araç sürücü ve yanındaki kişi, olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zanlıların kaçma girişimi sırasında evin bahçesine bir cisim attıklarını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede şeffaf poşete sarılı 85,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ü. ve M.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.