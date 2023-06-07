Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesi"ne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 181,89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.T. (20) ve F.G. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.