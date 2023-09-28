Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bolu'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Tutuklama yapılan şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giydi.

Bolu'da narkotik polisinin iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik şehir merkezinde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 2 şüphelinin adreslerine baksın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 15,59 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 4,24 sentetik kannabinoid, 2,47 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili C.A. ve C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, C.A.'ya ise "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. - BOLU