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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel Haberler

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda zanlılar M.Ç. (27 ), S.Ç. (31) ve O.G'nin (34) üzerinde ve eşyasında yapılan aramada, 1 kilo 639 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda zanlılar M.Ç. (27 ), S.Ç. (31) ve O.G'nin (34) üzerinde ve eşyasında yapılan aramada, 1 kilo 639 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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