Bolu'da Uyuşturucu ile Mücadelede 'Narko Tır' Farkındalığı
Bolu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında ziyaretçilerin bilgilendirileceği 'Narko Tır' açıldı. Vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları ve kullanıcı profilleri hakkında bilgi verilerek, 'en iyi narkotik polisi anne' bilinci aşılanıyor.
Bolu'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ziyarete açılan "Narko Tır"da vatandaşlar bilgilendiriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın uyuşturucu madde konusunda bilinçlendirilmesi için Konya Emniyet Müdürlüğü'nden "Narko Tır" getirildi.
Kent Meydanı'nda iki gün boyunda açık kalacak tırda vatandaşlara, uyuşturucu maddenin zararları, kullanıcıların öncesi ve sonrası, psikolojik yönden tahlilleri yapılıyor, "en iyi narkotik polisi anne" bilincinin aşılanması sağlanıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel