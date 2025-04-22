Bolu'da Uyuşturucu ile Mücadelede 'Narko Tır' Farkındalığı

Bolu'da uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ziyarete açılan "Narko Tır"da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, halkın uyuşturucu madde konusunda bilinçlendirilmesi için Konya Emniyet Müdürlüğü'nden "Narko Tır" getirildi.

Kent Meydanı'nda iki gün boyunda açık kalacak tırda vatandaşlara, uyuşturucu maddenin zararları, kullanıcıların öncesi ve sonrası, psikolojik yönden tahlilleri yapılıyor, "en iyi narkotik polisi anne" bilincinin aşılanması sağlanıyor.