Bolu'dan kısa kısa

Bolu'da üniversite öğrencilerine motosiklet güvenliği eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bolu Valiliğince hayata geçirilen Kaskın Hayatındır Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesi'nde polis eşliğinde motosiklet korteji oluşturuldu.

Daha sonra Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, hız limitleri, riskli sürüş davranışlarının sonuçları konularında bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin broşürler dağıtılarak, motosiklet kullanan bir öğrenciye kask hediye edildi.

BAİBÜ Seben MYO Kampüsü'nde fidan dikildi

BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu (MYO) Kampüsü'nde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüste öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görebilmelerini sağlamak amacıyla iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmaları hayata geçirildi.

Bu kapsamda kampüs çevresine, yaban hayvanlarının girişini engellemek ve güvenliği artırmak amacıyla çitler kuruldu, çeşitli yerlere 885 fidan dikildi.

Fidan dikimine öğrenciler ve personel katıldı.