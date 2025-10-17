Haberler

Bolu'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirmesi ve Yangınla Mücadele Eğitimi

Bolu'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirmesi ve Yangınla Mücadele Eğitimi
Bolu'da, polis ekipleri 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca Mudurnu'da orman ve kırsal alan yangınlarıyla mücadele eğitimi başladı.

Bolu'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde stant açtı.

Çalışmada, terör örgütlerinin faaliyetleri, öğrencilere nasıl yaklaştıkları ve şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler verildi.

Polis ekipleri, öğrencilere broşür de dağıttı.

Mudurnu'da orman ve kırsal alan yangınlarıyla mücadele eğitimi başladı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "Orman ve Kırsal Alan Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi" başladı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Erikgenoğlu ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Bayram Cankut katıldı.

Programda katılımcılara, orman yangınlarının çıkış nedenleri, orman ve kırsal alan yangını, yangın söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve acil durumlarda koordinasyon konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimle, olası yangınlara karşı farkındalığı artırmak, müdahale kabiliyetini güçlendirmek ve ormanların korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
