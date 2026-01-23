Haberler

Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Güncelleme:
Ülkü Ocakları Derneği üyesi üniversite öğrencileri, Türk bayrağına yapılan saldırılara tepki olarak Bolu'da esnafa ve vatandaşlara bayrak hediye etti.

Bolu'da üniversite öğrencileri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Ülkü Ocakları Derneği üyesi üniversite öğrencileri, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi.

İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden üniversite öğrencileri, esnafa dükkanlarının camlarına asmaları için Türk bayrağı hediye etti.

Ayrıca caddede yürüyen vatandaşlara da Türk bayrağı verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
