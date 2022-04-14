Bolu'da üniversite öğrencileri toplu taşıma zammını protesto etti - Haberler

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Bolu'da üniversite öğrencileri toplu taşıma zammını protesto etti

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da üniversite öğrencileri toplu taşıma zammını protesto etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri Bolu Belediyesinin toplu taşımadaki zam kararını protesto etti.

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri Bolu Belediyesinin toplu taşımadaki zam kararını protesto etti.

Bolu Belediyesinin nisan ayının ikinci oturumunda alınan kararla kentte öğrenci biletinin 5 lira olması nedeniyle yaklaşık 30 üniversite öğrencisi BAİBÜ Gölköy yerleşkesinde toplandı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Furkan Canik, sınav döneminde alınan zam kararının okula ulaşımı kısıtladığını ve eğitim haklarının gasbedildiğini söyledi.

Canik, toplu taşıma araçlarına yapılan zamların geri alınması talebinde bulunarak, "Üniversite öğrencileri olarak ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz." dedi.

Öğrenciler yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

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