Bolu'da UMKE personeline dağcılık eğitimi verildi

Bolu'da görev yapan UMKE personeline arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi.

Bolu'da görev yapan UMKE personeline arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi.

Deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın, trafik kazaları gibi olaylarda görev alan profesyonellerin yanında olan UMKE personeline yönelik eğitim düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından UMKE'nin Karaköy Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen teorik eğitimde, dağcılıkla ilgili temel bilgiler verildi.

Düğüm türleri, tırmanma, dağcılık ve istasyon kurmanın anlatıldığı eğitimlerin ardından Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkayalar Travertenleri'nde uygulama yapıldı.

Eğitime katılan 22 UMKE personeli, kurulan dağcılık istasyonunda temel dağcılık ve yüksek yerlerde iniş ve tırmanış eğitimi aldı.