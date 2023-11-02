Bolu'da Uçmakta Zorlanan Sakar Mekenin Sağlık Kontrolü Yapıldı

Bolu'da bulunan ve uçmakta zorlanan sakar meke sağlık kontrolünün ardından dinlendirilerek doğaya salındı. Vatandaşlar tarafından bulunan kuşun genellikle kış aylarını geçirmek için Bolu'ya gelen sakar meke olduğu belirlendi.

Bolu'da bulunan ve uçmakta zorlanan sakar meke sağlık kontrolünün ardından dinlendirilerek doğaya salındı.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde uçmakta zorlanan bir kuş gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Vatandaşların bulduğu kuşun genellikle kış aylarını geçirmek için Bolu'ya gelen sakar meke olduğu belirlendi.

Göçe bağlı ya da çevrenin olumsuz etkisi nedeniyle sersemlik yaşadığı belirlenen kuşun yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.

Sakinlemesi için dinlendirilen sakar meke, ekipler tarafından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi veteriner hekimi Adem Turan, sakar mekenin alnı hariç siyah renkli olduğunu ve alnındaki beyaz lekesi ile diğer kuşlardan ayırt edildiğini kaydetti.

Vatandaşlar tarafından bulunan bu tür göçmen kuşlara elle dokunulmaması uyarısında bulunan Turan, göçmen kuşların insanlara geçebilecek bazı hastalıklar taşıyabileceğine dikkati çekti.