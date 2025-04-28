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Bolu'da Üç Katlı Evin Bacasında Yangın Çıktı

Bolu'da Üç Katlı Evin Bacasında Yangın Çıktı
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Çaydörtyuva köyünde M.Y'ye ait üç katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bolu'da üç katlı evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çaydörtyuva köyünde M.Y'ye ait üç katlı evin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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