Bolu'da Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu Konser Verdi

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, farklı branşlardan öğretmenlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu 17 eser seslendirdi. TRT oyuncusu İpek Karabağır da meslektaşlarına destek için sahne aldı.

Bolu'da "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" sahne aldı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan koro, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi Bordo Salon'da dinleyicilerle buluştu.

Öğrenci ve velilere yönelik konserde, farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro 17 eser seslendirdi.

TRT'nin Gönül Dağı oyuncusu ve sınıf öğretmeni İpek Karabağır da meslektaşlarına destek vermek için sahneye çıkarak türkü seslendirdi.

Milli Eğitim İl Müdürü Fatih Öncü ise "Mihriban" türküsünün şiirini okudu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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