Türk fındık türlerinin çiçek açma, tozlaşma ve döllenme takvimi hazırlanacak

Bolu'da üreticiler ile araştırmacılara yönelik yol haritası belirlenmesi amacıyla 9 bölgeden toplanıp dikilen Türk fındık ağaçlarının çiçek açma, tozlaşma ve döllenme süreçleri inceleniyor.

Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan, AA muhabirine, çalışmanın hem Türk fındığının gen yapısının korunması hem de araştırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Batı Karadeniz bölgesindeki Türk fındığı popülasyonunun ex-situ yöntemiyle koruma altına alınması ve genetik çeşitliliğinin araştırılması çalışması kapsamında önemli çıktılar elde ettiklerini aktaran Arslan, ilerleyen dönemde araştırmacılar ve üreticiler için daha önemli verilere ulaşılacağını kaydetti.

Arslan, oluşturdukları aşılı tohum bahçesindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "2008 yılında bu bahçeyi 9 popülasyon ve 45 klonla kurduk. Şu anda birkaç yıldır Türk fındığının farklı popülasyonlara göre çiçek fenolojisini, tomurcukla ilgili çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 2 yıl boyunca her hafta buradaki ağaçların yanına gelerek dişi çiçek, erkek çiçek ve tomurcuklarını inceliyoruz." dedi.

Şu anda yaptıkları çalışmayla farklı popülasyonların tomurcuklarının patlamasının ve çiçeklenmesinin hangi sıcaklık derecesiyle ne zaman oluştuğunu belirleyerek bunların ne kadar süre devam ettiğini tespite çalıştıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Burada farklı popülasyonların zamana göre, farklı çiçek açması, farklı tozlaşmalarla beraber birbirlerini döllemesi mevzu. Bütün popülasyonlarda aynı anda tozlaşma gerçekleşmiyor ve döllenme meydana gelmiyor. Fındık popülasyonlarının çiçek açma, tozlaşma ve döllenme zamanlarını takvim olarak hazırlayarak bilimsel çalışma yapan arkadaşlarımıza, üreticilerimize hizmet vermiş olacağız. Bunları Türkiye ve dünyadaki bilim adamlarına yayınlarımızla ulaştırmaya çalışacağız."