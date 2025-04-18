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Bolu'da Turizm Sektörüne Dair Çalıştay Düzenlendi

Bolu'da Turizm Sektörüne Dair Çalıştay Düzenlendi
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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği çalıştayda turizm sektörü ele alındı. Geçmişte 2 milyon turisti ağırlayan Bolu, kabin yangınından sonra önemli kayıplar yaşadı. Katılımcılar, sektörün sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durdu.

"Bolu'da Ticaretin Kalbi: Turizm" çalıştayı gerçekleştirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinesinde düzenlenen çalıştayda, turizm alanındaki mevcut durumun değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştayda konuşan Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar, kentin önceki dönemlerde yılda 2 milyon turist ağırladığına dikkati çekti.

Bolu'nun turizm sektöründe 10 bin yatak kapasitesiyle 7 bin kişiyi istihdam ettiği bilgisini paylaşan Alemdar, "Turizm sektörünün Bolu ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden, bazı durumlarda yüzde 25'e çıkan oranla karşı karşıyayız. Bir yanlışın bütün Bolu'yu cezalandırır hale gelmesine karşıyız." dedi.

Alemdar, Kartalkaya'daki otel yangınından sonraki süreçte otellerin dolulukları ile buna bağlı istihdam ve ticaret hacminde düşüşler yaşandığına işaret ederek, durumun düzelmesi için bu çalıştayı düzenlediklerini kaydetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Bolu'nun otel yangının ardından kötü anılır hale geldiğini söyledi.

Turizm sektörünün tahmin edilenden daha fazla yara aldığını gördüklerini belirten Özcan, "Bu olay sonrasında 81 il valiliğine yazılar gönderildiğini biliyoruz. Olay kentimizde yaşandığı için Bolu'nun özel durumu oldu. Denetimler ve diğer işlemlerde diğer kentlerde bu kadar hassasiyet gösterilmiyor. Konuyu birinci gündem maddemiz haline getirdik. Valiliğin koordinasyonunda oluşturulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Özcan, belediye olarak Valiliğin yönlendirmesi ya da resen yaptıkları denetimlerde çok sayıda otelde eksiklikler tespit ettiklerini dile getirerek, "Hatta bunlarla ilgili işlem de yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bazıları mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ama kesin çözüm yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle konaklama tesisleri, otellerle ilgili hem yangın önlemleri hem de depremsel risklerin tespit edilip önlemlerin alınması için master plan hazırlamak üzere Valiliğimizin koordinesinde bize 1 yıl süre verirse hem eksiklerimizi tamamlarız hem de şu anda yürüyen süreçleri durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan kentteki turizm işletmelerinin yetkilileri, yaşadıkları zorlukları ve taleplerini dile getirdi.

Özellikle denetim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları paylaşan yetkililer, deprem, yangın güvenliği ve tadilat gibi işlemlerde kanunlar ve mevzuatlara göre hareket etmeye çalıştıklarını ancak uygulamada bunun başarılmasının çok zor olduğunu söyledi.

Toplantıya Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra ilde faaliyet gösteren turizm tesislerinin temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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