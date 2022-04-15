Bolu'da Turizm Haftası kutlandı

BOLU (AA) - Bolu'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'ndan Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortejle başlayan tören, burada gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Doğanay, Bolu'nun hem turizm hem de kültürel anlamdaki özelikleri hakkında bilgiler verdi.

Aşçılarıyla ünlü Bolu'nun yemekleri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyeli hakkında değerlendirmeler yapan Doğanay, Bolu'nun turizmde hak ettiği yere getirileceğini kaydetti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Basit Turizm Belgesi alan işletmelere sertifikaları verildi.