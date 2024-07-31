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Bolu'da Traktör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Susuzkınık köyünde traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan Fikriye A. (70) hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Susuzkınık köyünün çıkışında bulunan çeşmeden traktöre bağlı tankere su doldurmaya çalışan Fikriye A. (70), kıyafetini ve kolunu traktörün şaftına kaptırdı.

Traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadını gören yakınları traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Fikriye A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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