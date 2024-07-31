Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Traktör Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da traktöre bağlı tankere su doldurma işlemi sırasında Fikriye Ay (70) kıyafetinin şafta kapılması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da, traktöre bağlı tankere su doldurma işlemi yapılırken, kıyafeti şafta kapılan Fikriye Ay (70) hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Susuzkınık köyünde meydana geldi. Köy meydanında Fikriye Ay traktör ile çekilen su tankerine su doldurma işlemi yapıldığı sırada, traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı. Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkıştı. Olayı fark eden çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Fikriye Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bolu Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

 Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik

 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title