Bolu'da Traktör Devrildi: Bir Ölü, İki Yaralı

Bolu'da Traktör Devrildi: Bir Ölü, İki Yaralı
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Bolu'nun Yakabayat köyünde devrilen traktörde Furkan Alasırt hayatını kaybetti, sürücü Mesut A. ile yanındaki Metehan A. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da köy yolunda devrilen traktördeki Furkan Alasırt (18) yaşamını yitirdi, sürücü Mesut A. (15) ile Metehan A. (17) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yakabayat köyünde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mesut A'nın hakimiyetini yitirdiği 01 ALZ 066 plakalı traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Furkan Alasırt yaşamını yitirirken, sürücü Mesut A. ile yanındaki Metehan A. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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