Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da, elektrik trafo binasının üzerinde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince indirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da, elektrik trafo binasının üzerinde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince indirildi.

Karşıkonak Sokak'taki parkta oynayan bir çocuk, bölgedeki bahçe duvarının demir korkuluklarına tırmanarak elektrik trafo binasının üzerine çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikteki binanın üzerinden inemeyen çocuk, parkta bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese giden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenle çocuğu kurtardı.

Çocuk, olay yerinden uzaklaşarak parkta bulunan arkadaşlarının yanına gitti.

Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Bolu'da, trafo binası üzerinde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

AA / Zafer Göder - Güncel

İtfaiye, Trafo, Çocuk, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title