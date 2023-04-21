Bolu'da trafik kazasında ölen çift ile 2 çocuğunun cenazeleri Çorum'da defnedildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tırla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden karı koca ve 2 çocuğunun cenazeleri memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tırla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden karı koca ve 2 çocuğunun cenazeleri memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Feyzullah Doğan (41), eşi Şahsenem Doğan (34) ve çocukları Eren (12) ve Koray (3) Doğan'ın cenazeleri kara yoluyla Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Senemoğlu köyüne getirildi.

Baba, anne ve iki çocuğunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Doğan ailesinin yakınlarının yanı sıra Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde 20 Nisan'da gece Salih U. (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı tır ile Feyzullah Doğan'ın kullandığı 06 BDP 870 plakalı otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan, çocukları Eren ve Koray olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Tır sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralanmıştı.