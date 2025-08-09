Bolu'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bolu'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da hafriyat kamyonu ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada, panelvan sürücüsü ile araçtaki bir yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Bolu'da hafriyat kamyonu ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.T. idaresindeki 14 GD 311 plakalı hafriyat kamyonu ile R.Ş. yönetimindeki 14 NC 654 plakalı panelvan, Çaygökpınar köyü yolunda çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü ile araçtaki M.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.