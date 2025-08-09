Bolu'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
Bolu'da hafriyat kamyonu ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada, panelvan sürücüsü ile araçtaki bir yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.
S.T. idaresindeki 14 GD 311 plakalı hafriyat kamyonu ile R.Ş. yönetimindeki 14 NC 654 plakalı panelvan, Çaygökpınar köyü yolunda çarpıştı.
Kazada panelvan sürücüsü ile araçtaki M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel