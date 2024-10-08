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Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Bolu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu tarlaya uçarak ters dönen araçta toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da köy yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin tarlaya uçarak ters döndüğü kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tarakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 34 CIG 934 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 CIG 934 plakalı otomobil tarlaya uçarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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