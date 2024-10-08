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Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tarakçı köyü yolunda S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, İ.A. yönetimindeki 34 CIG 984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 CIG 984 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.Ö, E.T.Ö. ve E.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif yaralanan bir kişiye ise ambulansta tedavi uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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