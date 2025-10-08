Haberler

Bolu'da Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 5 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 5 Yaralı
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde ilerleyen Ş.İ. idaresindeki 14 ADN 939 plakalı hafif ticari araç, karşı istikamette seyreden M.K. yönetimindeki 14 AAP 069 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
