Bolu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

BOLU'da, D-100 kara yolunda içinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden R.T. yönetimindeki 34 VS 3957 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan F.Y. idaresindeki 42 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 7 kişi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Kazada yaralanan 10 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,