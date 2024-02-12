Bolu'da trafik ekipleri taksi ve motosiklet denetimi gerçekleştirdi
Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Anıtpark Kavşağı'nda taksi ve motosiklet sürücülerini denetledi. Sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı ve eksik evrak bulunanlara cezai işlem uygulandı.
Bolu'da trafik ekipleri, taksi ve motosikletlere yönetim denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, denetim kapsamında taksi ve motosiklet sürücülerini Anıtpark Kavşağı'nda durdurdu.
Sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ehliyeti olmayan, araçlarında eksik evrak bulunanlara cezai işlem uyguladı.