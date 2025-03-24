Bolu'da Trafik Denetimlerinde 29 Bin 397 Sürücü ve Araç Kontrol Edildi

Bolu'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından bir haftada 29 bin 397 sürücü ve araç denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17- 23 Mart tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ekipler, 523 uygulamada 29 bin 397 araç ve sürücüyü denetledi.

Denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, periyodik muayene ve zorunlu mali sigortası bulunmamak gibi trafik kuralı ihlalinden 1722 sürücü ve araca toplam 6 milyon 835 bin 851 lira para cezası uygulandı, 55 araç trafikten men edildi.