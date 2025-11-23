Haberler

Bolu'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücülerine Ceza

Bolu'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsüne toplam 25 bin lira ceza uygulandı. Sürücüler, gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüne 25 bin lira ceza uygulandı.

Sosyal medyada iki motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 25 bin ceza verildi.

Sürücüler, gerekli işlemler için Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
