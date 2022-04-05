Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.

Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.

Hafif şekilde süren yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarın sona ereceğini, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını bildirdi.

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Göder - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title