Toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.
Bolu'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, araçların üzeri çamurla kaplandı.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.
Hafif şekilde süren yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların yarın sona ereceğini, perşembe ve cuma günü tekrar etkili olacağını bildirdi.