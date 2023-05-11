Bolu'da Togg ilgisi bitmiyor

BOLU - Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Togg, Bolu'ya ikinci kez gelerek vatandaşların beğenisine sunuldu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Makam arabası yapmayı memnuniyetle isterim. Renklerinin hepsi güzel, bakınca zaten araba gel beni al diyor" dedi.

Bolu'da şehir merkezine Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Togg 2'nci kez getirildi. Valilik Meydanı'na getirilen Togg, vatandaşlardan yoğun yine ilgi gördü. Togg'un Bolu'da akşam saatlerine kadar sergileneceği belirtildi. Togg'u incelemek için vatandaşların yanı sıra, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve kurum müdürleri aracı yakından inceledi.

"Makam arabası yapmayı memnuniyetle isterim"

Araç başında açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Gerçekten ülkemizle gurur duydum. Çok farklı bir araç olduğunu içine bindiğinde fark ediyorsun. Çekisi çok güçlü. Tamamen akıllı cihaz denilen bir araç. 2 gün önce 1 tane Togg gelmişti. Tanıtımı yapılmıştı bu ikincisi. Ülkemizle, mühendislerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Demek ki bizim insanımız istediği zaman bu tip araçları, yapma imkanı mevcut. Yapanların eline sağlık emeğine sağlık. Bolu sokaklarında, Bolu Valiliği önünde milli araçla bu şekilde röportaj verme şansı yakaladığım için de Allah'a şükrediyorum. Makam arabası yapmayı memnuniyetle isterim. Renklerinin hepsi güzel, bakınca zaten araba gel beni al diyor" ifadelerini kullandı. Togg'u ilk defa gördüğünü söyleyen ve yetkililerden araç hakkında bilgi alan Sait Anteplioğlu, "Çok güzel beğendik. Daha önce görmemiştim. İlk defa görüyorum. Harika bir otomobil. Param olsa alırım" dedi.

14 bin Bolulu ziyaret etmişti

Öte yandan AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından Salı günü Bolu'ya getirilen Milli ve Yerli Otomobil TOGG, vatandaşlarca büyük ilgi görmüştü. Saat 12.00'dan akşam 20.00'a kadar valilik önünde görücüye çıkan TOGG'u resmi rakamlara göre gün boyunca 14 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.