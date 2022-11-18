Bolu'da tır yangını
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Aydın Doğuş idaresindeki 54 ADC 811 plakalı hurda araç yüklü tırın lastiklerinde Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel