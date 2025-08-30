Bolu'da TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da TIR ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan bir TIR, otomobille çarpıştı. Otomobil, TIR'ın altında sürüklendi ve yolcu yaralandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, aynı yönde sol şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Yaklaşık 20 metre TIR'ın altında sürüklenen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Çakmaklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldız yönetimindeki 34 CKH 310 plakalı TIR, sağ şeritte ilerlediği sırada ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR, bu sırada aynı yönde sol şeritte ilerleyen Anıl Ayhan E. (35) idaresindeki 34 HCK 526 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Her 2 araç da refüjdeki bariyerleri aştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selim E. (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.